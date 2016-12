Cuneo, condannati i "gemelli Lupin": autori di cento furti

I " gemelli Lupin ", autori di almeno cento furti in abitazioni del nord e centro Italia, sono stati condannati dal tribunale di Cuneo rispettivamente a 3 anni e sei mesi e 2 anni e sei mesi. Sono Edmond e Eduard Trushi , 31 anni, di origini albanesi, da tempo residenti nel Saluzzese. Le indagini dei carabinieri erano partite da un raid notturno, nel novembre del 2014 in Valle Po, dove i gemelli avevano realizzato una serie di furti in casa.

La coppia, che era stata assolta a Pordenone perché la prova del Dna non è stata utilizzabile, aveva messo in piedi una vera e propria holding illegale, caratterizzata da una rapida mobilità lungo le strade d'Italia, a bordo di super car come una Ford Mustang o una Mercedes SLK, con cui facevano prima sopralluoghi diurni, poi i colpi, sempre di notte.



I due gemelli hanno fatto razzia in tutto il nord, dal Friuli alla Lombardia al Veneto al Piemonte, nelle province di Pisa e Firenze. Ai fratelli sono stati confiscate le due auto sportive, oggetti d'oro, oltre 25mila euro in contanti.