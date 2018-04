Bardonecchia, Procura di Torino apre inchiesta per abuso e violenza

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sull'irruzione di un gruppo di agenti francesi delle Dogane in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza per migranti. I reati ipotizzati sono abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Per ora il procedimento è a carico di ignoti, perché non si conoscono le generalità degli agenti.