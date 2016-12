23 maggio 2014 Torino,scontri ai Mercati generali contro i licenziamenti: 3 feriti I tre sono stati travolti da un ambulante che si trovava bloccato all'interno del Centro agroalimentare, dove è in corso un blocco di protesta. Arrestato l'investitore Tweet google 0 Invia ad un amico

02:03 - Tre manifestanti sono stati investiti da un'auto durante una manifestazione anti-licenziamenti al Caat (Centro agro alimentare di Torino) di Grugliasco, alle porte della città piemontese. I tre sono stati travolti da un ambulante che si trovava bloccato all'interno del Centro agroalimentare, dove era in corso un blocco di protesta. I tre non sarebbero in gravi condizioni. La polizia è dovuta intervenire per evitare il linciaggio dell'automobilista.

Momenti di tensione - Dopo l'investimento fuori dai cancelli del Caat gli animi si sono esasperati. Davanti alla struttura si è poi formata una colonna di centinaia di mezzi pesanti. L'investitore è uscito in auto dai cancelli sfrecciando a tutta velocità. Dopo aver sfiorato alcuni poliziotti e urtato i tre manifestanti, ha proseguito fino a quando è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Stradale.



Direttore Caat: "Peggio dei forconi" - "Non ho mai visto nulla del genere. Neanche quando a manifestare erano stati i forconi". Parola di Giuliano Manolino, direttore del Centro Agroalimentare di Torino. "Con i sampietrini - aggiunge - hanno distrutto semafori e i vetri della guardiola. Penso che la situazione sia stata sottovalutata. Adesso i grossisti rischiano di perdere l'intera giornata di lavoro".



Arrestato l'investitore, l'accusa è tentato omicidio - E' stato arrestato l'ambulante che ha investito i tre manifestanti nel tentativo di forzare i blocchi ai cancelli del Centro Agro Alimentare. E' accusato di tentato omicidio, lesioni gravi, violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, un giovane con precedenti, si è giustificato dicendo di avere perso il controllo del mezzo.