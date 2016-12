Torino, rogo doloso alla Cavallerizza Reale

12:55 - Fiamme nella notte alla Cavallerizza Reale, storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell'Unesco. Per cause da accertare sono andati a fuoco i magazzini del Circolo dei Beni Demaniali. I danni sono stati ingenti e i vigili del fuoco hanno impiegato molte ore per spegnere l'incendio, mentre sarà necessaria tutta la giornata per mettere l'area in sicurezza. Nessun ferito né intossicato.

Procura: "Incendio doloso" - L'ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori per spiegare il rogo divampato attorno all'1.30 della notte alla Cavallerizza Reale di Torino è che sia frutto dell'azione di qualcuno. Non si esclude che si tratti di un gesto dimostrativo contro il gruppo di persone, tra cui alcuni antagonisti, che da da tempo occupano la struttura per opporsi alla vendita da parte del Comune. I locali danneggiati nel Circolo Beni Demaniali, in particolare una stanza utilizzata come archivio e sala da biliardo che è stata devastata dalle fiamme, sono stati posti sotto sequestro. Quando l'incendio è divampato, nel cortile della struttura si trovavano ancora 200 persone che avevano assistito a un concerto di musica jazz e che sono state evacuate.