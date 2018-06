Papa Francesco: tutelare vita da concepimento a naturale tramonto

"L'amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza". Lo ha detto Papa Francesco ai fedeli. "Ecco perché - ha aggiunto - siamo chiamati a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore. Ecco perché ai malati dobbiamo dare tutta l'assistenza possibile. Ecco perché i nascituri vanno sempre accolti; ecco perché, in definitiva, la vita va sempre tutelata".