Papa Francesco: tanti nel dolore, oggi la Chiesa preghi per la pace

"Il nostro Padre celeste ascolta sempre i suoi figli che gridano a Lui nel dolore. Offriamogli oggi una Giornata di preghiera e digiuno per la pace". Lo ha affermato Papa Francesco su Twitter, in occasione della giornata di preghiera e digiuno da lui indetta per la pace nella Repubblica Democratica del Congo, nel Sud Sudan e negli altri Paesi in guerra, tra cui la Siria.