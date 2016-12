1 agosto 2016 13:20 Papa Francesco: "Non è giusto né vero parlare di Islam violento, lʼIsis non è lʼIslam" Sul volo che lo riportava da Cracovia il Santo Padre ha parlato della Gmg, della repressione in Turchia, Venezuela, e pedofilia

"Non è giusto nè vero parlare di Islam violento e di terrorismo islamico", "allora dovrei parlare anche di cattolici violenti". "Ho parlato a lungo con l'imam di Al Azhar, conosco quello che pensano, vogliono la pace". "In ogni religione ci sono 'gruppetti fondamentalisti'. Lo Stato che si definisce islamico ci presenta la sua carta di identità violenta, ma non è l'islam". Lo ha detto il Papa sul volo che da Cracovia lo riportava a Roma dopo la Gmg.

Sul volo che lo riportava a "casa" Papa Francesco ha nuovamente condannato le guerre che si dicono religione ma non lo sono. Un nuovo messaggio di pace dopo quelli lanciati nei cinque giorni che lo hanno visto protagonista a Cracovia assieme a un milione e seicentomila ragazzi intervenuti alla Giornata Mondiale della Gioventù. Il Papa ancora una volta ha rifiutato di parlare degli islamici come terroristi.



Un pensiero alla giornalista Rai morta - Nella consueta conferenza stampa in aereo papa Francesco ha risposto a domande sulla Polonia, la Gmg, i giovani, la repressione in Turchia, la mediazione eventuale della Santa Sede per il Venezuela, sul cardinale Pell accusato di abusi sui minori, e ha iniziato parlando di 'una cosa triste di questo viaggio', la morte a Cracovia nel sonno della giornalista italiana Anna Maria Jacobini, "oggi ho incontrato la sorella e la nipote, erano molto addolorate", ha riferito.



Ecco perché non esiste il terrorismo islamico - Era partito da Roma il giorno dopo l'uccisione di padre Jacques Hamal, e gli è stato chiesto perché anche nel caso di padre Hamal non ha mai parlato di terrorismo islamico. La sua risposta è stata ampia e articolata: "A me non piace parlare di violenza islamica, perché tutti i giorni quando sfoglio i giornali vedo violenze, quello che uccide la fidanzata, un altro la suocera, questi cattolici battezzati sono violenti cattolici e se parlo di violenza islamica devo parlare di violenza cattolica. Nell'islam non tutti sono violenti, non i cattolici sono tutti violenti è come una macedonia, comprende tutto. Io credo che in ogni religione c'è sempre un piccolo gruppetto fondamentalista. Quando arrivi ad uccidere si può uccidere con la lingua e con il coltello. Credo che non è giusto e non è vero identificare questo con l'islam".



Gli islamici vogliono la pace - "Ho avuto un lungo dialogo con l'imam di Al Azhar, so come la pensano, cercano la pace. Il nunzio di un paese africano mi ha raccontato che per il giubileo c'è sempre la fila, tanti si fermano al confessionale e sono cattolici, ma la maggioranza prosegue e arriva all'altare della Madonna, sono islamici e vogliono fare il giubileo. Sono stato in Centrafrica e l'imam è salito sulla papamobile, questo non è fondamentalismo. Mi domando, è una domanda, quanti giovani che noi europei li abbiamo lasciati nel vuoto di ideali".



L'Islam non è Isis - "Il cosiddetto Stato islamico, che si dice islamico, si presenta come violento, quando ci fa vedere la sua carta di identità cosa ci fa vedere? Ma questo è Isis fondamentalista, ma non si può dire che l'islam sia terrorismo".



Il terrorismo arriva quando si mette il denaro al centro - "Il terrorismo è dappertutto, si pensi al terrorismo tribale di alcuni paesi africani, il terrorismo è anche, non so se dirlo perché è un po' un pericolo, il terrorismo cresce quando non c'è un'altra opzione, e mette al centro della economia mondiale il Dio denaro, toglie l'uomo e la donna, creati a immagine di Dio e ci mette il Dio denaro, questo è terrorismo".