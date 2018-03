Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio: "Paese che litiga non cresce"

Papa Francesco in visita nei luoghi di Padre Pio Vatican Media 1 di 28 Ansa 2 di 28 Ansa 3 di 28 Ansa 4 di 28 Ansa 5 di 28 Ansa 6 di 28 Ansa 7 di 28 Ansa 8 di 28 Ansa 9 di 28 Ansa 10 di 28 Ansa 11 di 28 Ansa 12 di 28 Ansa 13 di 28 Ansa 14 di 28 Ansa 15 di 28 Ansa 16 di 28 Ansa 17 di 28 Ansa 18 di 28 Ansa 19 di 28 Ansa 20 di 28 Ansa 21 di 28 Ansa 22 di 28 Ansa 23 di 28 Ansa 24 di 28 Ansa 25 di 28 Ansa 26 di 28 Ansa 27 di 28 Ansa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Per favore non spendete tempo, forze, a litigare fra voi. Questo non fa nulla. Non ti fa crescere! Non ti fa camminare", ha proseguito.



Il Papa poi ha voluto fare un esempio, continuando a parlare ai fedeli riuniti a Pietrelcina a braccio: "Pensiamo a un bambino che piange, piange, piange e non vuole muoversi dalla sua culla e piange, piange. E quando la mamma lo mette sul pavimento perché incominci a gattonare, piange, piange… e torna nella culla. Vi domando: quel bambino sarà capace di camminare? No. Perché è sempre nella culla! Se un paesino litiga, litiga, litiga, sarà capace di crescere? No. Perché tutto il tempo, tutte le forze vanno a litigare".



"Per favore: pace fra voi, comunione fra voi. E se a qualcuno di voi viene voglia di chiacchierare di un altro, mordetevi la lingua", ha ribadito il Papa, sottolineando: "Vi farà bene all'anima, perché la lingua si gonfierà, ma vi farà bene; anche al Paese".



Papa venera corpo Padre Pio - Nel Santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo Papa Francesco ha venerato il corpo di San Pio da Pietrelcina e il Crocifisso delle stimmate. Il Papa è stato accolto dal ministro provinciale dei Cappuccini, Padre Maurizio Placentino, dal Guardiano, Padre Carlo Laborde, e dal Rettore, Padre Francesco Dileo. Nel Santuario il Papa dopo aver salutato la Comunità religiosa dei Cappuccini si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie di San Pio.



"Mi piacerebbe si desse il Premio Nobel agli anziani" - "Mi piacerebbe che una volta si desse il Premio Nobel agli anziani, che danno memoria all'umanità", ha proseguito Francesco, durante il suo incontro con i fedeli a Pietrelcina. "I vecchi sono un tesoro - ha affermato -: per favore non emarginate i vecchi, sono la saggezza. E i vecchi imparino a parlare con i giovani, e i giovani imparino a parlare con i giovani. Parlate con loro!".



"Preghiera non è un optional, Padre Pio esemplare - "A Gesù la preghiera sorgeva spontanea, ma non era un optional, e se vogliamo imitare Gesù, iniziamo anche noi da dove cominciava Lui, cioè dalla preghiera". Così il Papa nell'omelia della messa celebrata a San Giovanni Rotondo, sul sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina.



L'incontro con un anziano conoscente di padre Pio - Zio Alberto, 98 anni, che da ragazzo ha conosciuto padre Pio, questa mattina e' uscito di buon'ora da casa per incontrare papa Francesco in visita alla Cappella dell'Olmo, a Piana Romana di Pietrelcina, dove il frate ebbe il dono delle stimmate. E da padre Pio, nel convento di San Giovanni Rotondo, andava di frequente ed ogni qual volta c'era qualcosa di importante. "Andai anche quando dovevo partire militare, alla vigilia della guerra e padre Pio mi rassicurò", dice zio Alberto. L'anziano, accompagnato dalla moglie Pasqualina, fiero ha indicato al Papa la campagna di Piana Romana e la buona aria che si respira. E il papa ha replicato: "Continua a mangiare sano".