Papa Francesco ai nuovi preti: siate pastori, non chierici di Stato

"Siate gioiosi e mai tristi, non siate chierici di Stato ma pastori del popolo di Dio". E' l'appello rivolto da Papa Francesco ai dieci diaconi che hanno ricevuto l'ordinazione di sacerdoti. Bergoglio ha poi ricordato che il sacerdozio è "servizio" e non serve "per fare carriera" e ha chiesto "in nome della Chiesa" di "essere misericordiosi, sempre, non caricare sulle spalle dei fedeli pesi che non possono portare".