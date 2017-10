Padova, Facebook chiude il profilo della figlia morta, la mamma: "Grande dolore"

Ricordi cancellati - Secondo quanto riporta il quotidiano Il Gazzettino, Facebook ha chiuso l’account automaticamente, come prevede la policy sulla gestione dei profili intestati a persone decedute. La procedura ha disattivato la password che Jessica aveva condiviso con la mamma, sostituendo i contenuti condivisi dalla ragazza con un profilo "In memoriam". La famiglia non si è data per vinta e, pur di recuperare i ricordi "cancellati", ha scritto al centro assistenza del social network. L’azienda ha fatto sapere che esaminerà la richiesta applicando la normativa interna.



Un lutto che si rinnova - "Facebook mi ha portato via Jessica, c'erano foto e frasi postate da lei in questi anni che non potrò più rivedere", ha detto la mamma. "Anche quando Jessica era qui con me entravo nel suo profilo, e lei faceva lo stesso con il mio. Non essendo molto abile con queste cose lei controllava che non facessi condivisioni poco opportune. Dopo la sua scomparsa l'accesso virtuale mi dava l'idea di averla ancora qui. Sembra una stupidaggine, ma per me significava tutto. E' un gran dolore".