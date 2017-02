Omicidio Scazzi, a Mattino 5 parla Michele Misseri: "Non voglio che vengano condannate due innocenti per colpa mia"

A pochi minuti dalla lettura del dispositivo per l'omicidio di Sarah Scazzi, Michele Misseri, che oggi entrerà in carcere, ribadiva la sua colpevolezza e commentava al telefono dell'inviata di Mattino 5: "Ho la valigia pronta da sette anni, ma mi auguro che si vada in secondo grado e che si rifaccia tutto da capo".