Omicidio di Noemi Durini, il nonno: “La condanna è insufficiente”

“La condanna non è sufficiente. Abbiamo perso una bambina”. Commenta così il nonno di Noemi Durini la sentenza a 18 anni e 8 mesi per Lucio Marzio, accusato di aver ucciso l’ex fidanzatina di 16 anni a Specchia, in provincia di Lecce. L’omicidio avvenne il 3 settembre 2017, la sentenza è stata emessa questa mattina dal giudice per l’udienza preliminare al termine del processo per rito abbreviato a carico del minore Lucio. Ai microfoni di Pomeriggio Cinque anche lo sfogo della madre di Noemi, Imma Rizzo. “Nessuna soddisfazione nemmeno 30 anni sarebbero stati sufficienti”, ha concluso in lacrime davanti al tribunale di Lecce.