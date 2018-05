Nel 2023 si viaggerà sui taxi volanti: presentati i nuovi modelli

Quando e come Mancano ancora cinque anni per poter vedere le città dall'alto, mentre si vola a bordo di un taxi. Ma il progetto UberAir è già avviato. Da tempo, l'azienda ha firmato accordi con altri enti interessati come la Nasa e l'esercito degli Stati Uniti. Si prevede infatti che già nel 2020 possano partire le prime sperimentazioni nei cieli cittadini. Non bastano però le idee di una sola azienda. Come riporta il Corriere della Sera, Jeff Holden, il Chief Product Officer di Uber, spiega: "Parliamo del cambiare l'intera struttura delle nostre città, perché ora tutto è costruito intorno alla mobilità su strada, dai servizi alla sicurezza. Per rivoluzionare questa complessità serve creare un intricato ecosistema di aziende e competenze". L'azienda di San Franscisco non produrrà da sola i nuovi mezzi, ma ha stretto accordi con altri enti, come la Nasa e l'esercito degli Stati Uniti perl a ricerca e la E-Moli One Energy Corporation per sviluppare batterie resistenti, anche per più corse.