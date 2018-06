Napoli, Luca Abete insultato e schiaffeggiato da un parcheggiatore abusivo

Una consuetudine pericolosa. L'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete torna a parlare dei cosiddetti parcheggiatori "chiavi in mano" a cui i cittadini di Napoli lasciano regolarmente le proprie auto nei luoghi di sosta abusiva. Per aumentare i guadagni, i parcheggiatori si fanno consegnare le chiavi e spostano le auto a piacimento. L’inviato di Striscia, insieme alla sua troupe, decide così di provare un esperimento: rubare una macchina lasciata a un parcheggiatore abusivo. Il tentativo riesce senza alcuna difficoltà.



Quando il finto proprietario dell’auto rubata - complice di Striscia - torna a reclamare la sua vettura, l'addetto alla sosta si rivolge in preda al panico agli altri parcheggiatori "chiavi in mano" intorno a Piazza Mercato dicendo di non trovare più la macchina.



A questo punto, Abete si palesa e rivela tutto al parcheggiatore, che non la prende bene. Dopo un'accesa discussione, l'uomo, diventato ormai furioso, schiaffeggia e insulta l'inviato. "Adesso con questo schiaffo cos'hai risolto?", chiede Abete. C'è invece chi prova a essere più ragionevole del parcheggiatore: "Scusalo davvero per tutti noi", dice una passante che ha assistito alla scena.