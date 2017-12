Napoli, la camorra gestisce il business delle case popolari

"A Napoli il business delle case popolari viene gestito dai clan della camorra". A rivelarlo in un’intervista rilasciata a Matrix è un "parente", ovvero un intermediario della camorra che gestisce l’assegnazione degli alloggi popolari nei quartieri di periferia. Nel servizio si evidenzia come nel capoluogo campano esistano diversi rioni interamente gestiti dalla criminalità organizzata a cui ci si rivolge se si ha bisogno di una casa.



L’uomo che per ovvi motivi parla a volto coperto, spiega come funziona il mercato: "Vai da loro, se hai i soldi, 25 o 30 mila euro disponibili e loro subito ti trovano la casa. Il legittimo assegnatario non viene più perché ha paura di essere linciato o sparato". Si tratta di un vero e proprio mercato contro cui stanno combattendo diverse associazioni tra cui Sos Impresa Antiracket di Anna Ferrara: "Un camorrista non ha diritto a niente per quello che fanno". "Per avere una casa popolare non dovevi far parte di nessuna graduatoria, bastava pagare".