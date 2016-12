Napoli, acqua e candeggina su ragazza down: condannati 3 vicini di casa della giovane

"Ve ne dovete andare. Tua figlia è una mongoloide": non sempre i vicini di casa sono cordiali, come dimostrano queste parole dette ripetutamente ai genitori di una ragazza di 13 anni affetta dalla sindrome di down dagli abitanti della stessa casa popolare a Boscoreale, Napoli. E non è tutto. Alla giovane venivano lanciate addosso anche acqua e candeggina. Tutto questo perchè i vicini - un nucleo familiare di tre persone - volevano che la ragazza e i suoi genitori lasciassero la casa, per far invece spazio alla loro figlia che l'avrebbe occupata abusivamente. I tre sono stati condannati per concorso in stalking con una pena di un anno ciascuno.