Muore a Monza 5 giorni dopo l'amico, aveva scritto: "Morte bastarda, vieni a prendermi"

In seguito alla morte di uno dei suoi più cari amici in un incidente stradale, si era sfogato su Facebook scrivendo: "Morte bastarda, vieni a prendermi che sono pronto. Ciao Max, ci vediamo presto". Giovedì 20 settembre, ha perso la vita anche lui, nello stesso modo. A soli cinque giorni di distanza dal decesso del suo fraterno amico. È quanto accaduto a Paolo Mantovani, 35enne di Monza. Paolino, come veniva comunemente chiamato dagli amici, ha tamponato un'auto lungo la tangenziale alle porte della sua città ed è sbalzato fuori dall'abitacolo della sua auto, una Smart. È morto sul colpo. La polizia stradale è al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente.