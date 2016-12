Morta alla Love Parade, la madre: Giulia senza giustizia

"Sono delusa, arrabbiata e schifata": non va giù leggera Nadia Zanacchi, la madre di Giulia Minola, la studentessa di Brescia morta durante il Loveparade di Duinsburg il 24 luglio 2010. La donna non accetta la decisione del tribunale tedesco di archiviare il processo e scagionare i dieci indagati in quanto "non ci sono elementi sufficienti" per i rinvii a giudizio. Alla Love Parade morirono in 21 e i feriti furono 500.