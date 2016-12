Lo conosce su Facebook, donna segregata e torturata

Ha per fortuna un lieto fine la drammatica vicenda di una donna di Campobasso, per mesi segregata e picchiata, nascosta e tenuta lontana da tutti da un uomo di 42 anni, cantante e leader di una cover band di Zucchero Fornaciari. La vittima, separata, più grande di lui, aveva conosciuto il suo aguzzino in chat su Facebook. La polizia di Campobasso ha scoperto e arrestato l'autore dei soprusi.