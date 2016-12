8 ottobre 2014 Anziani picchiati in una casa di riposo: arrestati medico e infermieri Blitz dei carabinieri in provincia di Isernia, le vittime sequestrate e percosse. In manette anche un sindaco Tweet google 0 Invia ad un amico

12:03 - Anziani e malati psichiatrici venivano maltrattati in una Residenza sociale assistenziale a Montaquila, in provincia di Isernia, Molise. Per questo motivo i carabinieri dei Nas hanno eseguito tredici arresti per maltrattamenti, sequestro di persona, lesioni, percosse ed abbandono di persone incapaci. Coinvolto un medico, infermieri e operatori socio-sanitari.

Tra i 13 arrestati c'è anche il sindaco della cittadina in provincia di Isernia, Montaquila, dove si trova la clinica. Il sindaco è il titolare della struttura. Tutto è partito dalla segnalazione dei familiari di un paziente che presentava segni sul corpo.