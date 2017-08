Molinette di Torino da record: tocca quota 3000 trapianti di fegato

L’Ospedale Molinette di Torino tocca quota 3000 trapianti di fegato. Il traguardo è stato raggiunto oggi con l’intervento su un uomo di 55 anni malato di cirrosi. Una cifra che fa dell’istituto torinese il leader nell’Unione Europea . Secondo il registro mondiale dei trapianti dell’Università di Heidelberg, in Germania, l’ospedale è fra i primi cinque al mondo per numero di trapianti e tasso di sopravvivenza.

Il primo trapianto di fegato compiuto all’ospedale della Città della Salute risale al 10 ottobre 1990. Tre anni più tardi il primo su un bambino. Il 73% dei pazienti sopravvivono per almeno dieci anni, e nove bambini su dieci vivono cinque o più anni dopo l’intervento. La lista d’attesa conta al momento circa ottanta pazienti, per un tempo d’attesa medio di pochi mesi. Molti trapianti vengono effettuati su ultrasessantenni, per il 40% provenienti da regioni diverse dal Piemonte. È in crescita anche l’età dei donatori.