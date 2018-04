Milano, Striscia la Notizia smaschera i tassisti abusivi

A pochi giorni dalla protesta organizzata contro i tassisti abusivi a Milano, che andrà in scena il prossimo 9 aprile davanti a Palazzo Marino, Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio che testimonia la situazione nel capoluogo lombardo. L’inviato del tg satirico Capitan Ventosa si è infatti mimetizzato tra la gente comune alla Stazione Centrale venendo fermato più volte dai tanti tassisti abusivi a caccia di clienti. Il primo abusivo sostiene di essere un N.C.C., un noleggio con conducente, che a differenza dei taxi regolari "può trattare il prezzo con il cliente". Risultato: richiesta di 40 euro per la tratta stazione centrale - aeroporto di Linate.



Stesso prezzo richiesto anche dal secondo abusivo che sostiene invece di essere un servizio privato "più conveniente" dei normali taxi la cui richiesta, per lo stesso percorso, è però di 20 euro. Quando poi Capitan Ventosa decide di palesarsi durante una corsa, la reazione dell’abusivo è alquanto tesa ma fortunatamente, dopo minuti concitati, l’inviato riesce a scendere incolume dall’auto.