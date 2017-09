Milano, annuncio shock su Facebook: “Vendo neonato”, ma era un troll

“Vendo un neonato al miglior offerente: prezzo di partenza 10milla euro”: questo lo shockante annuncio pubblicato sulla pagina Facebook “Compro e vendo tutto” da una donna di 28 anni . Il post era perfino corredato di immagine ecografica di un feto al quinto mese di vita . La ragazza, ora indagata in stato di libertà , ha ammesso di essere l’autrice dell’annuncio, ma ha dichiarato di averlo scritto in maniera provocatoria. Si è, insomma, trattato di un troll .

Le indagini - L’annuncio della donna - residente a Milano, sposata e con un impiego di addetta in un esercizio commerciale - ha allertato il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania. Tramite le indagini, scattate subito, la donna è stata identificata e sottoposta a perquisizione domiciliare e informatica, disposta dalla Procura Distrettuale di Catania ed eseguita dalla Polizia Postale di Milano. La donna, in realtà, non è incinta: ha copiato l’immagine da un gruppo online di mamme e l’ha pubblicata su Facebook per attirare l’attenzione e fomentare la chat.