Inghilterra, mette la moglie in vendita su eBay: le offerte raggiungono i 78.000 euro

Su eBay si può comprare davvero di tutto. Persino le mogli. Simon O'Kane, un inglese di 33 anni, ha infatti pubblicato un annuncio sul sito americano per mettere in vendita la moglie 27enne, Leandra. "E' usata, ma in buone condizioni" ha scritto il marito, fornendo una lista di pro e contro dell'acquisto e lanciando l'offerta. Si tratta di uno scherzo, che non è andato tanto a genio alla moglie: "lo uccido, non solo perchè mi ha messa in vendita, ma perchè ha scelto una foto orribile". Simon, un burlone cronico, non si sarebbe mai aspettato, però, di arrivare a 78.000 euro di offerta.