Salvini: "Parole sagge" - All'elogio del suo ospite nei suoi confronti Salvini risponde "Parole sagge". In Italia, precisa il leader ungherese, "come amico ho Berlusconi e a lui ho chiesto il permesso di incontrare Salvini. Gli ho chiesto se appoggiassi la mia intenzione di incontrare Salvini e lui mi ha risposto certo". L'appuntamento tra i due è in prefettura, mentre contemporaneamente in piazza San Babila, a pochi metri, sinistra e associazioni scendono in campo per "un'Europa senza muri": una manifestazione contro le politiche migratorie dei due leader.



I due leader a confronto - Le politiche di Salvini e Orban sono volte entrambe alla protezione delle frontiere e sarà dunque questo il tema all'ordine del giorno nel loro confronto. Un incontro da cui però ha preso le distanze l'alleato della Lega al governo, il M5s.



"L'Ungheria di Orbán alza muri di filo spinato e rifiuta i ricollocamenti. Per quello che mi riguarda chi non aderisce ai ricollocamenti non ha diritto ai finanziamenti europei. Noi le quote le accettiamo", ha detto Di Maio a La Stampa prendendo le distanze. Mentre sabato 25 agosto erano stati i capigruppo M5s di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, a precisare la posizione del movimento in una nota: "L'incontro tra Salvini e Orbán va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo".