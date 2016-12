26 maggio 2015 Meteo, nuova instabilità con temporali Primavera a fasi alterne, da giovedì torna lʼalta pressione con tempo più stabile e temperature in aumento

“Una nuova perturbazione (la numero 7 del mese) ha raggiunto l'Italia e tra martedì e mercoledì attraverserà la Penisola portando nuvole e nuove piogge, soprattutto in forma di improvvisi temporali, oggi soprattutto al Nord, zone interne del Centro e Isole, domani al Sud e regioni adriatiche; anche le temperature, a causa di questo nuovo peggioramento, rimarranno leggermente al di sotto delle medie stagionali. Da giovedì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- l'alta pressione dell'Anticiclone delle Azzorre si allungherà verso est occupando parzialmente anche la nostra Penisola: le giornate quindi saranno caratterizzate da tempo più stabile, con prevalenza di cieli sereni e pochi temporali pomeridiani confinati sui rilievi (solo sabato qualche temporale in più al Nord), mentre le temperature faranno registrare valori in generale normali per il periodo."

Previsioni per martedìMartedì giornata piuttosto nuvolosa sull'Italia. Nelle prossime ore rischio di rovesci e temporali su Liguria, Emilia Romagna, est Lombardia e Nordest. Nel pomeriggio instabilità più diffusa con rovesci e temporali nelle zone interne del Centro, sull'Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti sulle coste abruzzesi. Le zone meno a rischio piogge del Nord saranno il Piemonte, la Valle D'Aosta, la Lombardia occidentale, l'Alto Adige e il Ponente ligure. Rischio temporali anche sulla Sicilia nord-orientale e nell'est della Sardegna. In serata instabilità al Sud e in Sicilia, con fenomeni più isolati al Nord. Stanotte rischio di forti temporali tra basso Veneto, Emilia Romagna e Marche, ma anche tra Calabria e bassa Campania. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole Maggiori. Temperature in calo al Nord, Sardegna e Calabria.