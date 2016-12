25 gennaio 2016 Meteo, inverno in ritirata: alta pressione e smog già oltre la soglia Nei prossimi giorni osserveremo un rialzo termico specie nelle zone alpine e sulle Isole dove si potranno toccare picchi di 20°C

In questa settimana la situazione meteo in Europa sarà dominata dalla presenza di una vasta area di alta pressione che si espanderà verso i settori centro-orientali del continente, puntando temporaneamente anche verso la Scandinavia e, soprattutto, occupando direttamente il nostro Paese. Lunedì avremo prevalenza di tempo soleggiato, ma nei prossimi giorni le nubi andranno aumentando gradualmente al Centronord. Le piogge - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saranno ancora le grandi assenti, prolungando così l'attuale e anomalo periodo siccitoso. La stabilità atmosferica potrà inoltre favorire la formazione di nebbie in banchi e purtroppo anche una pessima qualità dell'aria, con lo smog già ben oltre la soglia limite di 50 µg/m3. Con l'alta pressione osserveremo anche un rialzo termico, con temperature di nuovo superiori alla norma, specie nelle zone alpine e sulle Isole: da metà settimana potremo toccare picchi di 20°C in Sicilia e Sardegna. I giorni della merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell'anno, potrebbero risultare invece miti e con un clima quasi primaverile.

Previsioni per lunedìPrevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese, ma con la presenza di nuvolosità anche compatta su Liguria, Umbria e Toscana e delle velature in transito al Nordest e all'estremo Sud. Al mattino e di notte locali banchi di nebbia nelle valli del Centro e in Pianura Padana. Temperature in generale aumento. Venti moderati da nord su Canale d'Otranto e Mar Ionio. Durante la prossima notte attenzione al rischio nebbia a banchi su Val Padana, in particolare sui settori lungo corso del Po.