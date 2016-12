Meteo, instabilità su tutta la Penisola

i fenomeni più forti (non si esclude la possibilità di qualche nubifragio) riguarderanno le regioni di Nordest, il settore del medio-basso Tirreno e la Sicilia. Il tutto sarà accompagnato da un brusco calo delle temperature, che determinerà la decisiva interruzione di questa fase caratterizzata da caldo afoso. Per l'inizio della settimana, invece, si prevede un deciso miglioramento del tempo e un rialzo termico, ma senza eccessi di caldo.



PREVISIONE PER OGGI (SABATO)



Oggi (Ferragosto) nuvolosità variabile e tempo più instabile. Maggiori spazi soleggiati resisteranno nel corso della giornata lungo le coste del medio e basso Tirreno e in Sicilia. Nel pomeriggio e in serata la probabilità di rovesci o temporali sarà alta in quasi tutto il Nord (soprattutto al Nordovest), su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, nordest della Sardegna, Appennino meridionale, con possibili sconfinamenti verso la Puglia centrale e la Calabria ionica. Fenomeni localmente di forte intensità in particolare tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia occidentale. Temperature: massime in calo al Centronord e in Sardegna, ancora qualche punta intorno a 35 gradi all'estremo Sud e in Sicilia. Venti: moderato Libeccio su mar Ligure e alta Toscana, Maestrale in rinforzo sul Mare di Sardegna. Raffiche nelle aree temporalesche.



Meteo.it ha introdotto nelle grafiche televisive e sul sito una nuova informazione per gli utenti: l'Indice di Affidabilità (http://www.meteo.it/news/una-rivoluzione-nelle-previsioni-meteo-arriva-l-ida-indice-di-affidabilita-7510.shtml). La nostra previsione di oggi (sabato) ha un'affidabilità media, con Indice (IdA) pari a 80 in tutto il Paese.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA)



Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso in tutto il Paese. Nella mattinata piogge e temporali in arrivo su regioni tirreniche, Umbria, Abruzzo, Sicilia centro-occidentale, Sardegna. Al Nord precipitazioni isolate più probabili tra Liguria centrale, est Piemonte, ovest Lombardia, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Dal pomeriggio piogge e temporali si estendono a quasi tutto il Centrosud peninsulare, con fenomeni localmente anche abbondanti e di forte intensità su Lazio, Campania, Calabria tirrenica. Al Nord rovesci e isolati temporali saranno più probabili su Alpi occidentali, Valle d'Aosta, Liguria, centro-est Lombardia, regioni di Nordest. Nella notte tendenza a generale esaurimento delle precipitazioni. Temperature in diminuzione, in alcuni casi anche sensibile, nell'ordine dei 5-6 gradi (specialmente al Nordest e al Centro). Venti moderati o forti di Maestrale in Sardegna, di Libeccio sul basso Tirreno. La nostra previsione di domani (domenica) ha un Indice di Affidabilità (IdA) pari a 75 al Nord, 80 al Centro, 75 al Sud.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



Per l'inizio della prossima settimana si conferma un generale miglioramento del tempo. In particolare, lunedì al mattino residue piogge o locali rovesci soltanto su Friuli Venezia Giulia, Toscana e Gargano; altrove tendenza a schiarite in molte zone. Nel pomeriggio un po' di instabilità con rovesci o temporali sparsi su Alpi orientali e Friuli, brevi rovesci isolati anche nel resto delle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Le temperature lunedì riprenderanno a salire, riportandoci in generale in un clima estivo, sebbene non si preveda un ritorno al caldo intenso che ha caratterizzato le scorse settimane.



Martedì tempo soleggiato al Centrosud; nuvolosità variabile al Nord ma con locali fenomeni e instabilità solo su Alpi e zone pedemontane. Rischio di una fase instabile anche nelle pianure tra sera e notte: fase che anticipa un possibile peggioramento entro mercoledì in molte zone del Centronord.