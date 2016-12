Meteo, forti piogge al Centronord e nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi

Le previsioni per domenica - Domenica nuvole su tutta Italia anche se, specie al mattino, non mancheranno ampie schiarite all'estremo Sud peninsulare. La nuvolosità risulterà molto intensa al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna e sarà accompagnata da piogge sparse più diffuse e intense al Nordovest, Triveneto, alta Toscana e Sardegna occidentale; nell'Isola e in Liguria rischio di rovesci e temporali. La neve cadrà abbondante sulle zone alpine e prealpine mediamente oltre gli 800-1000 metri, ma localmente in Piemonte e nell'estremo Nordovest della Lombardia (Varesotto) cadrà anche più in basso fino a 500-700 metri. Nella notte qualche locale pioggia raggiungerà la Sicilia. Temperature in leggero calo al Nord e regioni tirreniche. Venti meridionali ovunque, forti sui mari di Ponente e sull'Adriatico.



Liguria sorvegliata speciale - Attenzione perché si tratta di una perturbazione piuttosto intensa, che porterà quantitativi di pioggia importanti in particolare su Liguria, alta Toscana e fascia prealpina e alpina, con accumuli dai 30 a 80 litri al metro quadrato nel giro di 24 ore. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per la Liguria centro-orientale. La neve cadrà abbondante sulle zone alpine e prealpine, con quantitativi che alla quota dei 1500 metri potranno in qualche superare i 50 cm. Aumenterà di conseguenza il rischio valanghe che sarà marcato sulla maggior parte delle Alpi, forte sulle Prealpi bergamasche.



Le previsioni per lunedì - Lunedì insisteranno molte nuvole sull'Italia con la nuvolosità più insistente e compatta su Liguria di levante, bassa Lombardia, Nordest e al mattino anche nelle regioni tirreniche e all'estremo Sud; le schiarite più ampie riguarderanno invece la Sardegna, le coste del medio Adriatico e l'estremo Nordovest. Piogge significative insisteranno nell'estremo Nordest (Friuli Venezia Giulia) con quota neve sulle Alpi orientali intorno ai 1200-1300 metri; qualche pioggia, in generale debole e isolata, in Sicilia, Calabria e al mattino residua anche su Toscana, Romagna, nord delle Marche, Umbria, basso Lazio e Campania. Dalla sera nuove deboli precipitazioni in arrivo sulle Alpi occidentali, Valle d'Aosta (nevose oltre 1000-1400) e tra Liguria orientale e nord-ovest della Toscana. Temperature minime in aumento anche sensibile al Centrosud. Massime in lieve rialzo al Nord, in diminuzione nelle Isole. Ventoso su Mar ligure, intorno alle Isole e sul basso adriatico.



In arrivo un treno di perturbazioni atlantiche - Successivamente è atteso un treno di perturbazioni atlantiche: sarà una settimana molto dinamica, con un flusso atlantico vivace e un susseguirsi di perturbazioni che ad intervalli porteranno nuove precipitazioni sull'Italia. La prima nuova perturbazione passerà tra martedì 9 e mercoledì 10, quella successiva già nella notte tra giovedì e venerdì. Martedì in particolare, si avrà un peggioramento del tempo dal pomeriggio nelle regioni settentrionali con precipitazioni sparse a cominciare dalle zone alpine del Nordovest, in estensione in serata e nella notte al resto del Centronord e alla Sardegna. I fenomeni più intensi e abbondanti arriveranno tra martedì sera e mercoledì mattina quando non si escludono rovesci e qualche temporale.



Nuove nevicate nel settore alpino e prealpino, in qualche caso anche abbondanti, oltre i 1000-1400 metri. Mercoledì la neve arriverà anche sulla dorsale appenninica con la quota neve destinata a scendere anche sotto i 1000 metri, soprattutto nel settore settentrionale, anche a quote di bassa collina. Le precipitazioni attese saranno abbondanti con gli accumuli più importanti su Liguria, alta Toscana, Lombardia, Triveneto e in parte anche sul basso versante tirrenico. Queste perturbazioni saranno accompagnate da venti molto intensi e mercoledì potranno risultare anche tempestosi, con raffiche fino a 100 km/h, tra Corsica, Sardegna, Sicilia e Sud. Non arriverà il gelo, ma le temperature intorno a metà settimana tenderanno a diminuire portandosi su valori più consoni per la stagione.