Meteo: fino a martedì tempo stabile e caldo anomalo, poi calo termico

10:47 - Fino a martedì tempo stabile su tutta la Penisola grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che continuerà a favorire temperature decisamente miti. Questa fase di caldo anomalo durerà fino a mercoledì, quando irromperà la perturbazione dell'ex uragano Gonzalo. Torneranno quindi le piogge al Nordest, medio Adriatico e Sud, con nevicate sulle Alpi, venti burrascosi al Centrosud e brusco calo delle temperature in tutto il Paese.

Le previsioni per lunedì - Lunedì sarà caratterizzato dalla prevalenza di tempo bello in gran parte d'Italia, fatta eccezione per un po' di nuvole che a tratti nasconderanno il cielo al Nord e nebbie, per lo più a banchi, su Valpadana e valli del Centro. Verso sera nuvolosità in aumento al Nord e Toscana con qualche debole pioggia su Liguria e Venezia Giulia. Nella notte si intensifica la nuvolosità al Nord e Toscana quindi le nebbie saranno meno probabili e resisteranno in alcune zone del Centro (Umbria e Lazio). Venti in prevalenza deboli. Temperature massime senza grandi variazioni e con valori 4-8 gradi sopra la media con picchi oltre i 25°C al Sud e sulle Isole anche di 27-28°C.



Le previsioni per martedì - Martedì l'alta pressione inizierà a cedere. Avremo nuvole al Nord e sui versanti tirrenici con nebbie meno diffuse. Aperture più ampie resisteranno sul medio e basso versante Adriatico e all'estremo Sud, Isole comprese. Ancora qualche debole pioggia su Liguria di Levante, alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. In tarda serata si verificherà un improvviso aumento dell'intensità dei venti nord-occidentali (soprattutto Maestrale) che soffieranno intensi tra Corsica e Sardegna ma anche al Nordovest, con precipitazioni su Alpi centro orientali e Friuli. Già nella notte le temperature subiranno un calo sensibile, con nevicate sulle Alpi di confine tra Valle D'Aosta e Alto Adige intorno ai 1400-1500. A causa dell'arrivo di aria fredda potrebbe aumentare il rischio di temporali localmente anche forti sul Friuli Venezia Giulia. Nella notte schiarite al Nordovest con le nuvole che arriveranno invece sul basso Tirreno con qualche goccia di pioggia tra Campania e Calabria.



Le previsioni per mercoledì - Mercoledì sarà una giornata molto ventosa in tutta Italia. Venti tempestosi al Nord e sulle Alpi, sulla Liguria centro-orientale e sull'est della Sardegna, con raffiche a 100 km/h. Aria decisamente fredda di origine nord-atlantica si addosserà alle Alpi (si tratta del residuo dell'ex uragano Gonzalo) dando luogo a un sensibile calo delle temperature ovunque, tranne all'estremo Sud peninsulare, anche dell'ordine di 8-10 gradi in meno e alla comparsa della prima neve sulle Alpi sotto i 1500 metri. Questa massa d'aria piuttosto fredda causerà dunque la fine del caldo fuori stagione che ha caratterizzato buona parte del mese di ottobre, con le temperature che torneranno nelle medie o scenderanno anche al di sotto della norma soprattutto lungo l'Adriatico. Deboli nevicate su Alpi di confine sui 1000 metri, al mattino qualche pioggia su Appennino umbro-marchigiano pioggia su Campania e Calabria tirrenica. Nel corso del pomeriggio questo fronte freddo rapidamente raggiungerà con qualche rovescio la Puglia e il basso Tirreno.



Nella seconda parte della settimana il tempo sarà buono al Centronord, con ancora qualche possibile rovescio residuo giovedì sul medio e basso Adriatico. I venti si attenueranno gradualmente specialmente al Centronord. Le temperature, dopo il grosso calo tra mercoledì e giovedì, da venerdì tenderanno ad aumentare. Si segnala la probabile persistenza del tempo buono anche nel corso del fine settimana.