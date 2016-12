Meteo, da lunedì arriva l'Anticiclone di Natale: tempo mite ma nebbie fitte

12:05 - Domenica temporaneo indebolimento dell'alta pressione, con un fronte freddo che, scivolando sull'Adriatico, porterà un leggero calo delle temperature e un'intensificazione della ventilazione. Da lunedì a giovedì invece sull'Italia si stabilirà l'Anticiclone di Natale, una robusta area di alta pressione che garantirà prevalenza di tempo bello e temperature piuttosto miti, anche se ci sarà da fare i conti con il fastidio di nebbie a tratti fitte.

Lunedì si rafforza l'alta pressione di matrice sub-tropicale: l'Anticiclone di Natale ci accompagnerà fino a giovedì. Il tempo sarà stabile in tutto il Paese con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare qualche annuvolamento tra sud della Calabria Sicilia e sud Sardegna. Su Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria, alto Lazio nel corso della giornata avremo un aumento della nuvolosità bassa e stratificata (per l'arrivo di aria umida dal Tirreno).



In Pianura Padana e sulle coste dell'alto Adriatico nebbie anche fitte e strati di nubi basse renderanno il cielo piuttosto grigio. Le nebbie potrebbero essere persistenti e limitare notevolmente la visibilità nelle aree intorno al fiume Po e sull'alto Adriatico. Temperature in sensibile rialzo nelle Alpi dove il clima sarà eccezionalmente mite. Valori più contenuti nelle aree nebbiose. Venti in attenuazione, ancora moderati su Mar ionio e Canale di Otranto.



Fino a Natale tempo stabile ovunque ma con la presenza di nebbie e nubi basse. Martedì cieli grigi su Valpadana, alto Adriatico, Liguria, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna. Sole e clima mite in montagna, medio-basso adriatico e Sud. Proprio martedì si vivrà l'apice di questo clima mite sulle Alpi, con lo zero termico sopra i 3200 metri. La Vigilia di Natale e il Natale trascorreranno senza grossi cambiamenti e in compagnia dell’alta pressione: il tempo sarà così stabile e nebbioso nelle zone di pianura del Nord, con cieli grigi per nubi basse anche in Liguria e regioni tirreniche.



Le temperature saranno in lieve calo al Nord, più sensibile nelle Alpi dove, entro la fine della giornata, si addosserà un fronte freddo di origine polare che poi nella notte tra il 25 e il 26 scavalcherà la barriera alpina per riversarsi sull'Italia nel corso della giornata di Santo Stefano. Dal 26 il clima sarà decisamente più freddo e l'inverno tornerà ad alzare la voce. La giornata potrebbe vedere un'intensificazione dei venti settentrionali, un brusco calo termico e nevicate a bassa quota sull'Appennino centro-settentrionale.