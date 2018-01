Messaggi hot alle studentesse, indagato un professore del liceo Tasso di Roma

A quei banchi di scuola siedono altre due ragazze finite al centro delle sue attenzioni morbose. Anche i loro cellulari sono pieni di frasi inequivocabili: vere e proprie avance inviate tramite messaggi. Tutte, dopo aver superato l'imbarazzo, decidono di parlare con i genitori e lo denunciano per i ricatti che faceva loro: "O ti adegui o peggio per te".



Il professore, incastrato dalle chat, verrà presto interrogato dal pubblico ministero che per ora non ipotizza il reato di violenza sessuale. Il preside della scuola si è detto all'oscuro di ciò che è accaduto e ha sospeso l'insegnante in attesa di capire, a indagini concluse, se reintegralo, confermare la sospensione o licenziarlo.



Intanto gli investigatori, in queste ore, stanno valutando ogni dettaglio. Rimangono da chiarire diversi aspetti. Ad esempio in che modo il professore abbia ottenuto i numeri dei cellulari delle studentesse che ha molestato ripetutamente.