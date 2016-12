Medici arrestati a Reggio Calabria, Lorenzin: "Un caso scandaloso"

Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha definito "una situazione veramente scandalosa" il caso dell'ospedale di Reggio Calabria, dove vari medici sono stati arrestati in seguito alle indagini avviate per la morte di due neonati. "E' strano - ha sottolineato il ministro - che le denunce siano pervenute dai pazienti e non dalla direzione sanitaria" della struttura.