22:55 - Sulla A14, Bologna-Taranto, è stato riaperto poco dopo le 21.30 il tratto tra Pesaro e Fano in direzione di Ancona, che era stato chiuso a causa di un pullman in fiamme all'interno della galleria "Novilara" all'altezza del km 164. Non ci sono state conseguenze per le persone che sono riuscite ad allontanarsi in tempo dal luogo del fatto.