Ostetrica dell'ospedale di Senigallia col morbillo:non era vaccinata

Sono stati rintracciati tutti i contatti avuti dall'ostetrica e vaccinati due contatti familiari, due genitori di neonati e un operatore sanitario. E' stata anche aperta un'indagine interna per ricostruire rapidamente i contatti avuti dall'ostetrica malata nei probabili giorni di incubazione della malattia. Costituito un primo gruppo di lavoro con i medici del Dipartimento di Prevenzione, la Direzione infermieristica per turni operatori, Pronto soccorso, Direzione medica ospedaliera, divisione ostetricia e pediatria.



Come da procedure istruite dal Ministero della Salute, sono state contattate telefonicamente le donne che risultavano aver avuto potenzialmente contatti con l'ostetrica per informazione, disponibilità telefonica per eventuali perplessità o dubbi, verifica anamnestica dello stato immunitario ed invito a vaccinazione per i soggetti suscettibili, precauzioni da adottare e invito a presentarsi il giorno successivo in Pediatria.



Avvisati anche 19 contatti di 56 pazienti del Pronto soccorso dei quali era registrato il numero telefonico, oppure avvisato il medico di medicina generale. Identificate e rintracciate le pazienti assistite dall'operatrice nei giorni precedenti al 20 agosto per monitorare l'eventuale comparsa di segni e sintomi compatibili con il morbillo per almeno un periodo corrispondente a quello dell'incubazione della malattia.



Sono 6 invece le persone momentaneamente allontanate dal servizio nell'Ospedale perchè non immuni al morbillo, di cui quattro operatori del reparto di ostetricia e due di radiologia. Sono in attesa che vengano resi noti i risultati dei test immunologici cui sono stati sottoposti.