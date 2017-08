Morbillo, prosegue l'epidemia: 86 nuovi casi in una settimana

Rimante alta l'attenzione sull'epidemia di morbillo in Italia: in una sola settimana l'Epicentro Iss-Ministero della Salute registra 86 nuovi casi che portano a quota 4.087 i casi dal 1° gennaio ad oggi. Tre i decessi. Nell'89% dei casi si tratta di persone non vaccinate, il 6% ha ricevuto una sola dose di vaccino. L'età media dei colpiti dalla malattia è di 27 anni. Ben 277 i casi di morbillo fra gli operatori sanitari.