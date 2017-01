Maltempo: ragazza 23enne alla guida di trattori antineve

Jessica Sgalla, la ragazza di 23 anni di San Severino Marche, e' impegnata in questi giorni a spalare la neve e spargere il sale insieme agli agricoltori della Coldiretti Macerata che stanno lavorando sui trattori antineve per garantire la circolazione sulle strade. Ma non si tratta di un lavoro nuovo per la giovane imprenditrice, che negli altri periodi dell'anno è sempre alla guida del suo trattore per la manutenzione delle strade, in convenzione con la pubblica amministrazione.