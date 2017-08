Macerata, l'imputato parla solo napoletano: il giudice si affida a un interprete

L'imputato conosce il napoletano ma non l'italiano e, per questo, il giudice nomina un interprete. La curiosa decisione è stata presa da Francesca Preziosi, magistrato del Tribunale di Macerata, nell'ambito di un processo penale a carico di un napoletano. Nell'ultima udienza, l'uomo ha dichiarato di non comprendere l'italiano e il giudice ha affidato il compito di tradurre le sue dichiarazioni all'avvocato Andrea di Buono, originario di Napoli.