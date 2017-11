Fipronil, blitz dei Nas ad Ancona e Viterbo: sequestrate 92mila uova

Più di 92mila uova sono state sequestrate dai carabinieri del Nas a Viterbo e Ancona dopo lo scandalo delle uova contaminate al Fipronil. Si tratta di 60mila uova per consumo umano e 32mila per alimentazione zootecnica. Posti i sigilli a 3 capannoni per l'allevamento con 27mila galline ovaiole e a un centro di imballaggio. A Viterbo il sequestro ha riguardato 53mila uova per alimentazione umana e 15mila galline. Ad Ancona 6mila uova e 12mila galline.