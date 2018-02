Fermo, pulmino di una società sportiva universitaria si ribalta sull'A14: 8 feriti, 4 gravi

Un pulmino con a bordo nove ragazzi, tra i 17 e i 20 anni, della squadra di calcetto del Cus (Centro universitario sportivo) di Ancona si è ribaltato in curva sulla carreggiata sud dell'autostrada A14 dopo il casello di Porto San Giorgio (Ancona). Almeno otto sono rimasti feriti, di cui quattro in maniera grave. Questi ultimi sono stati portati all'ospedale di Fermo in codice rosso per politraumi, ma non sono in pericolo di vita.