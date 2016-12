Disoccupata restituisce il portafoglio a imprenditore, lui le offre un lavoro

L'imprenditore preleva del contante e si accorge di aver perso il protafoglio. La donna che lo ha ritrovato poco dopo non lo ha nemmeno aperto, è immediatamente andata dai carabinieri a denunciare il ritrovamento. Così il proprietario ha riavuto soldi e documenti. Per ricambiare il favore Giovanni Radicchi, titolare di un'azienda, ha offerto alla donna 100 euro, ma lei ha rifiutato; quindi le offerto di lavorare per lui.