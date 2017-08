Quando un cittadino si sente solo e abbandonato dalle istituzioni, quando lo Stato non c'è, l'appello mediatico, social o televisivo, diventa l'ultima ancora di salvezza per ottenere un diritto che dovrebbe essere inviolabile: la casa. E Dalla Vostra Parte, in questo caso, dà voce a chi non riesce a farsi ascoltare. E' la storia di Sandra, una donna di 55 anni, malata ad uno stadio terminale e la cui casa è stata messa all’asta. Il 21 luglio, cioè oggi, deve lasciarla. Questo l'appello della donna: “Sto morendo e mi portano via la casa. Io non ci finisco sotto un ponte, voglio la mia casa. Aiutatemi per favore“. La signora, sulla sedia a rotelle, prende 700 euro al mese e 500 di accompagnamento, che le viene regolarmente tolto tutte le volte che la ricoverano ed è costretta, a causa della patologia che la affligge, a restare in ospedale per molto tempo. Lei non chiede altro che poter morire a casa sua.