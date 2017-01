"Ci stanno togliendo tutto, la dignità di essere persone e la libertà di scelta". E' il grido di dolore e di rabbia di un'allevatrice nel Maceratese, Marianna Paris , che teme per la vita dei suoi animali: "Ci hanno lasciato soli - ci racconta - nessuno ci sta aiutando". La sua è un'azienda agricola di Vallestretta di Ussita , una delle più grandi del territorio: 120 vacche di pura razza marchigiana, 30 pecore, 20 asini e un cavallo . Tutti gli animali sono costretti a stare nella neve perché la stalla è crollata. Ma il punto è che avevano chiesto aiuto dallo scorso agosto , e cioè dal giorno del sisma che ha colpito inesorabilmente quel territorio: "Fin da allora - spiega Marianna - abbiamo chiesto una tensostruttura perché la stalla era inagibile, e non abbiamo ancora avuto niente ".

Gli animali, per ora, vengono accuditi dalla sua famiglia: suo fratello e suo marito vivono in un container, tra due metri di neve, per poter nutrire le bestie lasciate allo stato brado; lei, con un bimbo piccolo, li aspetta a casa. "Sarei andata anche io - dice piena di energia nonostante tutto - ma non posso muovermi. A febbraio e marzo abbiamo 30-40 parti, questa è la mia preoccupazione maggiore".