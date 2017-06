Lorys Stival, il papà gli scrive una lettera d'auguri per il compleanno

Nel giorno in cui il figlio Lorys avrebbe compiuto 11 anni, Davide Stival ha voluto ricordarlo con una lettera toccante, letta domenica in una cerimonia intima al cimitero di Santa Croce Camerina alla presenza dei parenti, dei compagni di scuola e palestra e delle insegnanti e mostrata durante l'ultima puntata di Quarto Grado . Pe la morte del bambino, avvenuta il 29 novembre del 2014, è stata condannata a 30 anni la madre, Veronica Panarello.

“Ciao Lorys, oggi è il tuo undicesimo compleanno, il terzo senza di te”. Inizia così la lettera di Davide Stival in ricordo di suo figlio. “Il tuo innocente sorriso non meritava di essere strappato alla vita così ingiustamente, ma sei sempre nei nostri cuori, dove hai lasciato pensieri e ricordi indimenticabili. Quest’anno il tuo compleanno voglio immaginarlo felice, guardandoti al di là delle nuvole. Festeggerai questo giorno speciale insieme agli altri piccoli angeli che intoneranno per te una bellissima canzone di buon compleanno che vorrei tanto ascoltare. Anche quest’anno ti ho portato la tua amata torta di fiori. Non è uguale a quella che desiderano tutti gli altri bambini, ma è tua, solo tua”.

“Aspetterò il giorno in cui mi insegnerai a volare - continua Davide Stival nella sua lettera - cosicché potrò raggiungerti per festeggiare insieme tutti i tuoi compleanni e nessuno potrà mai separarci. Nei giorni più difficili e cupi sei stato tu a darmi la forza ed il coraggio per combattere silenziosamente questa battaglia, volta a darti la pace e la giustizia che meriti. Il tuo ricordo è sempre vivo e voglio pensarti e immaginarti grande, come lo sono diventati i tuoi cari compagni. Vivi nel mio cuore e in quello del tuo adorato fratellino. Tanti auguri Lorys. Il tuo papà”.



Al termine della cerimonia commemorativa, palloncini bianchi e azzurri sono stati lanciati in volo coi messaggi e le dediche dei bambini che hanno ricordato Lorys.