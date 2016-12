Yara, Bossetti sbotta in aula: "Tutte bugie su di me, mai tentato il suicidio"

"Non è vero, non è vero, mi state solo denigrando, sono tutte bugie su di me". Lo ha detto Massimo Bossetti, alzandosi in piedi, durante il processo per la morte di Yara in corso a Bergamo. "Non è vero che ho minacciato di uccidermi e non ho mai detto di essere in crisi", ha aggiunto interrompendo la deposizione di un testimone secondo cui Bossetti gli aveva confidato di volersi togliere la vita perché in crisi con la moglie Marita.