Video shock su aborto, prof sospeso

13:02 - Un professore di religione è stato sospeso per aver proiettato in classe un documentario su un aborto chirurgico. La Curia di Milano ha avviato la procedura di revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il filmato shock ha sconvolto le studentesse e le famiglie, che hanno contattato la scuola. Nel video, dalla durata di 30 minuti, si vede in dettaglio l'eliminazione del feto che ha suscitato le proteste degli allievi.

Il docente, 50 anni, insegnava da otto anni all'istituto superiore Cardano. Dopo aver discusso tante volte di aborto in aula ha deciso di proiettare "L'urlo silenzioso", girato dal ginecologo americano Bernard Nathanson nel 1984. La visione ha però urtato la sensibilità della classe.