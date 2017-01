Ci sono posti dove il rapporto gerarchico dipendente-lavoratore non è altro che una semplice formalità perché sono la solidarietà e l'obiettivo comune a contare prima di tutto. In un'azienda a Bolladello di Cairate, in provincia di Varese, la Elleresse srl, specializzata nella produzione di sistemi di filtraggio, il rapporto tra il proprietario e i suoi dipendenti è talmente speciale che quest'ultimi hanno voluto registrare un video messaggio: il suo coraggio e la sua determinazione sono stati un esempio per tutti loro, negli anni di lotta contro la crisi.