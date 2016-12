Vaprio, l'albanese "colpito al petto" I genitori di Gjergi: andava arrestato

"C'è incredulità e rabbia - dicono a Repubblica dall'Albania -. La rabbia di chi non capisce e vuole sapere. È umano, di fronte a una morte così. Chiediamo due cose: di potere riabbracciare nostro figlio. E di avere giustizia. Ci affidiamo alle autorità italiane. Siamo certi che i magistrati e i giudici sapranno dirci la verità su quanto è accaduto. Non abbiamo nessun sentimento di vendetta verso quell'uomo . Ma se ha sbagliato deve pagare".



"Noi sappiamo che che Gjergi era entrato in quella casa, che un uomo l'ha ucciso per difendersi, che gli ha sparato al cuore ed è morto sul colpo. Aspettiamo di capire se le cose sono andate davvero come dice il padrone di casa". "Certo è che, se nostro figlio voleva rubare - proseguono - andava arrestato, non ammazzato così".



Gjergi Gjonj è morto a causa di un unico colpo di pistola che ha raggiunto il petto. E' quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia sul cadavere. Intanto venerdì verranno eseguiti gli esami balistici sulla pistola di Sicignano, sequestrata dai carabinieri. Gli esami sono stati affidati al Ris di Parma.