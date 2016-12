Unioni civili, a Milano la Festa delle Famiglie Arcobaleno: "Noi non ci arrendiamo"

"Una famiglia fa primavera". È con questo slogan della settima edizione della Festa delle Famiglie Arcobaleno, l'associazione italiana dei genitori omosessuali, organizzata a Milano . Molte le coppie con bambini radunate al sole, tra musica e palloncini colorati, che hanno dato via al corteo nel piazzale della stazione Cadorna. "La politica ci mette all'angolo ma noi non ci arrendiamo", ha detto la presidente dell'associazione, Marilena Grassadonia. L'iniziativa è stata organizzata a pochi giorni dalla discussione alla Camera della legge sulle unioni civili per l'approvazione definitiva.

Alla manifestazione hanno aderito anche Amnesty International, Emergency, il coordinamento dei Genitori democratici, Cngei, Milano Pride, il coordinamento Arcobaleno, oltre a diverse personalità del mondo dello spettacolo. La manifestazione rientra anche quest'anno nel quadro più ampio dell'International Family Equality Day e ha il patrocinio del Comune di Milano e del Consolato generale degli Stati Uniti a Milano.



"La legge sulle unioni civili ha stralciato i nostri figli e la politica ci mette in un angolo, ma oggi ripartiamo da Milano per una nuova stagione di diritti", ha affermato ancora Grassadonia. E sulle recenti sentenze che hanno dato ragione alle coppie che chiedevano la stepchild adoption: "Non è una soluzione che ci soddisfa, dev'essere la politica a garantire i diritti".



La presidente dell'associazione Famiglie Arcobaleno ha poi spiegato: "Questa festa è per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi mesi e dire al resto del Paese che noi non ci arrendiamo". E ancora: "Andiamo avanti chiedendo il pieno riconoscimento della nostra genitorialita' fin dal momento della nascita dei nostri figli, il matrimonio egualitario, la possibilità di adottare per single e coppie omosessuali".