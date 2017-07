Trovato corpo di una donna strangolata a Pavia, sospetti sul figlio

Alla donna, che viveva col marito disabile e il figlio nella frazione Villanova de' Beretti del comune di Giussago (Pavia), si è risaliti dopo che sabato sera sono dovuti intervenire i soccorritori del 118 perché il 23enne ha accoltellato il padre disabile ferendolo ma in maniera non grave. Trasportato alla psichiatria del San Paolo, a Milano, il giovane - in modo confuso e frammentario - avrebbe fornito informazioni anche sulla madre sparita da tre settimane.



La scomparsa della donna non era stata denunciata: si riteneva fosse un allontanamento volontario. Ora però il cadavere è stato trovato nel silos della cascina a fianco della casa dove abita la famiglia e dove il figlio ha accoltellato il padre. Il 23enne è ricoverato al San Paolo di Milano, tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine.